ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі два представники Африки на турнірі.

Збірна Гани в рамках поєдинку у відповідь кваліфікації до чемпіонату світу зіграла внічию з рахунком 1:1 проти Нігерії.

Перша зустріч між цими командами завершилася з рахунком 0:0, а тому ганці завдяки правилу виїзного голу здобули путівку до фінальної частини.

Сенегал же у зустрічі з Єгиптом добився мінімальної перемоги, що дозволило перевести гру в додатковий час, а потім і в серію пенальті.

Команди погано розпочали "лотерею", не забивши по два удари, але в результаті успіх посміхнувся сенегальцям.

Нігерія – Гана 1:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Трост-Еконг, 22 – Партій, 10

Сенегал – Єгипет 1:0 (перший матч 0:1). Серія пенальті — 3:1.

Гол: Діа, 3