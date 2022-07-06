Испания

Президент Барселони не став розповідати, трансфер якого з футболістів обговорювався із Жорже Мендешем.

Напередодні в пресі з'явилася інформація про те, що президент Барселони Жоан Лапорта зустрівся з португальським футбольним агентом Жорже Мендешем на тлі чуток про бажання його клієнта Кріштіану Роналду покинути Манчестер Юнайтед.

Функціонер каталонського гранда підтвердив, що зустрічався з Мендешем, але не став конкретизувати мету самої зустрічі.

"Я з ним вечеряв. Вони приїхали з приводу трансферного ринку. Я не буду уточнювати, чи пропонував він мені того чи іншого гравця", — цитує слова Лапорти Marca.

Тим часом Кріштіану Роналду пропустив уже третє тренування "червоних дияволів" поспіль.