Испания

Власне футболіст перебуває в стані очікування.

Довкола трансферу нападника англійського Лестера Рафіньї Діаса під час поточного трансферного вікна вже встигла розгорнутись справжня драма.

Ні в кого не викликає сумнівів той факт, що футболіст точно залишить склад "павичів" у найближчому майбутньому, бо навіть новий головний тренер команди Джессі Марш підштовхує його до остаточного вирішення питань щодо власного майбутнього.

Однак, незважаючи на це, 25-річний бразилець наразі перебуває в стані очікування в стані очікування наступних кроків від каталонської Барселони, яка протистоїть лондонському Челсі в боротьбі за підписання цього виконавця.

"Блаугранас", як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, напередодні ще раз підвищили власну пропозицію щодо придбання Рафіньї, проте навіть оновлених коштів не вистачає для того, аби перевищити ставку Челсі в майже 71 млн євро.

До того ж, нападник вже має домовленість із "синіми" щодо п’ятирічного контракту.

Зрештою, бразилець бачить активні спроби змінити стан справ ізбоку Барселони, тому очікує на її наступні кроки, максимально затягуючи процес перемовин із Челсі.

У цьому сезоні Рафінья відіграв 36 матчів, забивши 11 голів та віддавши три гольові передачі.