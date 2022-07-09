Мадридці готові продати півзахисника.
Марко Асенсіо, getty images
09 липня 2022, 13:46
Реал розглядає варіант із продажем півзахисника Марко Асенсіо у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання ABC, "королівський клуб" хоче отримати за свого футболіста близько 50 мільйонів євро.
Зазначимо, що контракт Асенсіо з Реалом добігає кінця літом наступного року.
У минулому сезоні Марко Асенсіо зіграв 42 матчі, забивши 12 голів та віддавши дві результативні передачі.
Нагадаємо, що на іспанського півзахисника є попит в чемпіонаті Англії - Ньюкасл розглядає можливість трансферу Асенсіо.