Клуб із Ла Ліги спробує повернути іспанського вінгбека до своєї команди.
Серхіо Регілон, getty images
10 липня 2022, 15:29
Крайній захисник Тоттенгема Серхіо Регілон у літнє трансферне вікно може повернутися до іспанської Ла Ліги.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, у підписанні 25-річного іспанця зацікавлена Севілья.
Найстаріший клуб Іспанії планує провести переговори з Тоттенгемом, щоб взяти в оренду Регілона.
Нагадаємо, що Серхіо разом із ще трьома гравцями не вирушив із командою Антоніо Конте у передсезонний тур до Кореї.
Минулого сезону Регілон провів за Тоттенгем 31 матч, у яких він забив два голи та віддав три результативні передачі.