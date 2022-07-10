Испания

Клуб із Ла Ліги спробує повернути іспанського вінгбека до своєї команди.

Крайній захисник Тоттенгема Серхіо Регілон у літнє трансферне вікно може повернутися до іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, у підписанні 25-річного іспанця зацікавлена Севілья.

Найстаріший клуб Іспанії планує провести переговори з Тоттенгемом, щоб взяти в оренду Регілона.

Нагадаємо, що Серхіо разом із ще трьома гравцями не вирушив із командою Антоніо Конте у передсезонний тур до Кореї.

Минулого сезону Регілон провів за Тоттенгем 31 матч, у яких він забив два голи та віддав три результативні передачі.