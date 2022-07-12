Испания

Хавбек перебрався до чемпіонату Іспанії.

Правий півзахисник Мілану Самуель Кастільєхо став гравцем Валенсії.

Футболіст підписав контракт до 2025 року, але фінансова сторона угоди не розголошується.

Минулого сезону Кастільєхо зіграв 40 матчів за Мілан, по чотири рази забивши у ворота суперників та віддавши гольові передачі. У складі "россонері" іспанець став чемпіоном Італії.

Раніше повідомлялось, що разом із Кастільєхо Мілан залишить й інший хавбек.