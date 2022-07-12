Испания

Бразильський вінгер перейде до табору "синьо-гранатових".

Барселона тривалий час намагалася підписати вінгера Лідс Юнайтед Рафінью в це трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "синьо-гранатові" погодили перехід бразильця.

Журналіст стверджує, що Барселона заплатить за Рафіню 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Минулого сезону бразильський вінгер провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Рафінья мав інші варіанти продовження кар'єри, проте хотів перебратися лише в Барселону.