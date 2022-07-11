Испания

Лідс погодиться продати бразильця після офіційної пропозиції.

Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Барселона зробила Лідсу остаточну усну пропозицію щодо вінгера Рафіньї: 72 мільйони євро. Очікується, що "павичі" приймуть її, коли вона отримає офіційний характер.

Як каже Романо, 25-річний бразилець наполягав на трансфері у Барсу протягом 48 годин. Каталонський клуб є його найзаповітнішою мрією.

Раніше стало відомо, що Рафінья не поїде з Лідсом на австралійські збори.