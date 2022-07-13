Испания

Визначено ціну провідного нападника каталонського клубу.

Минулого сезону іспанської Ла Ліги Еспаньйол навряд чи втішив власних прихильників підсумковою позицією всередині турнірної таблиці, однак рідкою світлою плямою в грі "папуг" був виступ нападника Рауля Де Томаса, на рахунку якого в підсумку опинилась участь у половині забитих м’ячів команди в чемпіонаті.

Видатний показник вихованця мадридського Реала не залишився поза увагою інших клубів, а мадридський Атлетіко вже навіть устиг розпочати процес перемовин з Еспаньйолом щодо придбання 27-річного іспанця.

У чинному контракті Де Томаса чітко прописано суму відступних у 75 млн євро, проте, згідно давньої іспанської таблиці, реальні розмови щодо переходу клуб-володар прав на гравця розпочинає з геть іншої суми.

Як повідомляє іспанська преса, ідеться про 35 млн євро, які потенційно можуть задовільнити запити "папуг".

Рауль Де Томас за останній футбольний рік забив 17 голів та віддав три гольові передачі за 36 матчів.