Испания

Рауль де Томас може змінити клубну прописку.

Нападник Еспаньйола Рауль де Томас може змінити клубну прописку цього літа. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного іспанця зацікавлене Атлетіко.

Проте зазначається, що Еспаньйол не має наміру розлучатися з гравцем, контракт якого розрахований до літа 2026 року. Сума відступних у його контракті становить 75 мільйонів євро.

Минулого сезону де Томас провів 34 матчі, в яких забив 17 голів і зробив три результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром клубу.