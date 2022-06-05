Рауль де Томас може змінити клубну прописку.
Рауль де Томас, Getty Images
05 червня 2022, 17:19
Нападник Еспаньйола Рауль де Томас може змінити клубну прописку цього літа. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного іспанця зацікавлене Атлетіко.
Проте зазначається, що Еспаньйол не має наміру розлучатися з гравцем, контракт якого розрахований до літа 2026 року. Сума відступних у його контракті становить 75 мільйонів євро.
Минулого сезону де Томас провів 34 матчі, в яких забив 17 голів і зробив три результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром клубу.