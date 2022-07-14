Каталонці хочуть, щоб нідерландець покинув команду.
Френкі Де Йонг, getty images
14 липня 2022, 23:38
Барселона готова продати півзахисника Френкі Де Йонга в Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ферран Корреас, "синьо-гранатові" повідомили футболісту, що той має прийняти пропозицію Манчестер Юнайтед.
Журналіст стверджує, що Барселона може не включити нідерландця до передсезонного турне, якщо той відмовиться йти.
У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.
Нагадаємо, що раніше Агенти Де Йонга попередили Манчестер Юнайтед, що футболіст не хоче залишати Барселону.