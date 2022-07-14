Испания

Каталонці хочуть, щоб нідерландець покинув команду.

Барселона готова продати півзахисника Френкі Де Йонга в Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ферран Корреас, "синьо-гранатові" повідомили футболісту, що той має прийняти пропозицію Манчестер Юнайтед.

Журналіст стверджує, що Барселона може не включити нідерландця до передсезонного турне, якщо той відмовиться йти.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що раніше Агенти Де Йонга попередили Манчестер Юнайтед, що футболіст не хоче залишати Барселону.