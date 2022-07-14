Англия

Проте голандець наразі воліє залишитися в Іспанії.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед досягнув повної домовленості з Барселоною щодо трансферу Френкі де Йонга. Сума переходу — 75 мійльонів євро+бонуси, що загалом складе 85 мільйонів.

Питання особистих умов контракту ще досі є актуальним, адже на даний момент бажання нідерландця незмінне — залишитися у каталонському гранді.

Нагадаємо, Барса продовжила контракт з Усманом Дембеле.