Испания

Каталонці ще мають домовитися з Севільєю щодо суми трансферу.

Центральний захисник Севільї Жуль Кунде є головною метою Барселони у плані посилення позиції центрбека у це літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "блаугранас" вже погодило умови особистого контракту з 23-річним французом, але угода поки що далека від успішного завершення.

Барселона, як і раніше, не домовилася з Севільєю щодо фінансових умов трансферу Кунде.

У стані "синьо-гранатових" зараз ведеться робота над тим, щоб знайти точки зіткнення з босами Севільї.

Нагадаємо, що на Жюля Кунді також довгий час претендував лондонський Челсі, але "сині" виявилися не готовими виплачувати необхідні 60 мільйонів євро та вирішили розглянути інші варіанти на ринку, включаючи Каліду Кулібалі, підписання якого всі сторони вже підтвердили на офіційному рівні.