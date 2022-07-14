Франция

У перегонах за підписання гравця з’явився заможний претендент.

За останню добу лондонський Челсі суттєво просунувся вбік підписання угод із центральними захисниками Манчестер Сіті Натаном Аке та італійського Наполі Каліду Кулібалі, завдяки чому майже одночасно планує закрити питання кадрового голоду на цій ділянці власної оборони.

Таким чином, необхідність подальшої участі "пенсіонерів" у перегонах за футболістом іспанської Севільї Жюлем Кунде знаходиться під сумнівом.

Проте, як повідомляє німецька преса залишати 23-річного француза на поталу лише самій каталонський Барселоні не планує Парі Сен-Жермен.

Відомо, що захисник "червоно-синіх" Преснель Кімпембе розпочав серію перемовин із тим самим Челсі, тож найближчим часом у чемпіонів Франції також може виникнути потреба в підсиленні власного центру захисту.

Саме тому ПСЖ діє на випередження подій, та долучається до перегонів за Кунде з розрахунком на придбання в розмірі 60 млн євро — саме стільки, скільки хоче отримати Севілья, проте не може наразі забезпечити Барселона.

За минулий футбольний рік Жюль награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.