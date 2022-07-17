Испания

Найбільш постраждалою стороною в цьому випадку може виявитись Барселона.

Бажання каталонської Барселони посилити свій склад під час поточної трансферної кампанії ще й захисником лондонського Челсі Сезаром Аспілікуетою є добре відомим фактом, проте для здійснення цього переходу потрібний збіг одразу кількох факторів.

Найголовніше з них — "сині" потребують заміни для свого іспанського виконавця, і вже почали приглядатись до центрального захисника німецького РБ Лейпциг Йошко Гвардіола, який за нагоди може зіграти й на фланзі оборони.

Аби прискорити перемовини з "блаугранас", "пенсіонери" прагнуть уже в найближчий час досягти домовленостей із "червоними биками" бодай на початковому рівні.

При цьому, нові власники Челсі вже володіють інформацією про те, що Аспілікуета не бачить свого майбутнього в столиці Великої Британії, про що гравець сповістив їх особисто.

Зауважимо, що 20-річний хорватський виконавець підписав контракт із німецьким клубом лише минулого року, а вартість його викупу зі складу Динамо Загреб склала 18,8 млн євро.