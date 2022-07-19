Іспанія

Каталонський клуб має намір посилити лінію оборони до закриття трансферного вікна.

Напередодні каталонська Барселона оголосила про підписання зіркового нападника Роберта Левандовські, який став найкращим бомбардиром минулого сезону німецької Бундесліги в якості гравця мюнхенської Баварії, а також був визнаний найкращим футболістом світу у 2021 році за версією ФІФА.

Однак на придбанні 33-річного поляка трансферну кампанію "блаугранас" цього літа ще не завершено. Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про наступну мету команди на ринку.

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"Після угоди з Левандовські ми зараз думаємо про посилення захисту. Ми конкурували з ПСЖ та Челсі за Левандовські, але він хотів перейти до нас. Ми повинні дякувати йому, тому що він погодився отримувати у нас меншу суму, ніж йому пропонували інші клуби", — цитує слова Лапорти журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що минулого сезону Роберт Левандовські провів за Баварію 46 матчів, у яких він забив 50 голів і віддав 7 результативних передач.

Щодо лінії оборони, то цього літа Барселона вже встигла підписати центрального захисника Андреаса Крістенсена, який залишив лондонський Челсі на правах вільного агента.

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