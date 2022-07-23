Іспанія

Французький захисник перейде до Челсі.

Барселона продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно. Каталонці довго працювали над переходом Жюля Кунде.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, каталонці вийшли з переговорів щодо французького захисника.

Барселона програла боротьбу за футболіста лондонському Челсі, а тому вирішила перейти на інші цілі.

За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Нагадаємо, що Барселона не була готова запропонувати Севільї ті умови, що Челсі по Кунде.