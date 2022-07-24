Іспанія

Захисник поскаржився на черговий прояв неповаги збоку каталонського клубу.

Культовий бразильський фланговий захисник Даніель Алвес, який у свої 39 років досі перебуває у відмінній формі, останнє півріччя провів у складі каталонської Барселони, куди повернувся на тлі приходу Хаві на посаду головного тренера.

Однак, як тільки сезон добіг до кінця, "блаугранас" мовчки, як і в 2016 році, розпрощались із виконавцем, який удруге за свою кар’єру виступав у їхньому складі.

Після цього Дані Алвес уже встиг підписати угоду з мексиканським УНАМ Пумас, у складі якого торуватиме собі шлях до омріяного чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Утім, доля, як мінімум, ще одного разу зведе цього футболіста та Барселону, бо представники Мексики стали єдиним колективом, який зголосився зіграти на Камп Ноу в Кубку Гампера цього року.

Дані Алвес під час нещодавньою прес-конференції прокоментував власні очікування від цієї події.

"Існують різні способи висловити повагу до людей, які були причетними до великих досягнень в історії Барселони. Я будо навіки вдячним цьому клубові, однак не через те, як він вчинив із продовженням мого контракту.

Коли я ще вперше перейшов до цього клубу, я сказав, що у нього ніколи не буде проблем зі мною. Грати в Барсі — подарунок долі.

Але керівництву потрібно щось робити з комунікацією. Говоріть із гравцями прямо: якщо продовжуємо контракт, то продовжуємо. Ні, то й ні. Але мене змусили чекати майже місяць, після чого сказали: "Гей, ми не будемо поновлювати угоду".

Зараз я ніби повертаюсь на Камп Ноу для того, аби нарешті попрощатись із клубом. Це важливо, бо життя зрештою добре ставить до тих людей, які добре ставляться до життя. Доля дає мені шанс зробити цей крок, і більше ніколи не залишати межі цього стадіону так, як зі мною вчинили вчергове нещодавно.

Першого разу мене провели через чорний хід, а зараз узагалі мовчки вказали на двері, бо мій контракт закінчився. Я тоді лише запитав: "Що відбувається? Нічого? Ну, добре, бувайте здорові".

Це жодним чином не порушило моїх власних очікувань, бо я й не потребував набагато кращого ставлення до себе. Я підписав угоду на шість місяців — вони скінчились. Але ж потрібно було дати мені відповіді завчасно! "Дані, ти не гратимеш за нас далі", — скажіть це, і я міг би хоча б попрощатись із людьми прямо на полі", — заявив бразилець.

Нагадаємо, що матч Барселона — УНАМ Пумас відбудеться 7 серпня, о 22:00.