Колишній захисник Барселони, ПСЖ, Ювентуса та збірної Бразилії Дані Алвес перейшов до мексиканського ПУМАСу. Клуб із Мехіко оголосив про підписання бразильця за допомогою оригінального відео.
  Контракт із 39-річним футболістом підписаний до червня 2023-го року. Алвес перебрався до Північної Америки у якості вільного агента. Сам футболіст вже виклав у мережі відео у мексиканському вбранні.

Нагадаємо, раніше Алвес заявив, що Барселоні байдужі люди, які творили історію клубу.