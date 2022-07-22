39-річний бразилець продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті.
Дані Алвес, Getty Images
22 липня 2022, 09:20
Колишній захисник Барселони, ПСЖ, Ювентуса та збірної Бразилії Дані Алвес перейшов до мексиканського ПУМАСу. Клуб із Мехіко оголосив про підписання бразильця за допомогою оригінального відео.
Контракт із 39-річним футболістом підписаний до червня 2023-го року. Алвес перебрався до Північної Америки у якості вільного агента. Сам футболіст вже виклав у мережі відео у мексиканському вбранні.
Нагадаємо, раніше Алвес заявив
, що Барселоні байдужі люди, які творили історію клубу.