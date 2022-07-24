Іспанія

Присутність французького клубу в цій трансферній сазі є важливим фактором.

У трансферній сазі центрального захисника Севільї Жюля Кунде, за якого борються лондонський Челсі і каталонська Барселона, з'явився ще один важливий "персонаж", існування якого впливає на перебіг подій.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, у разі переходу 23-річного француза 20% від суми трансферу отримає інший клуб — французький Бордо, вихованцем якого є футболіст.

Зважаючи на це, директор Севільї Мончі вважає за краще продати Кунде саме в Челсі, який з фінансової точки зору готовий запропонувати більше свого каталонського конкурента.

Челсі продовжує залагоджувати різні формальності у своїй пропозиції щодо французького центрбека, тоді як від Барселони на даному етапі офіційних пропозицій щодо Жюля Кунда ще не надходило.