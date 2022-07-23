Іспанія

Французький захисник у найближчий час змінить клуб.

В останні дні авторитетні джерела стверджували, що Челсі погодив перехід Жюля Кунде, що підтвердив і Ніколо Скіра у недавньому пості.

Повідомлялось, що лондонці заплатять за футболіста 65 мільйонів євро, а зарплата гравця становитиме 9 мільйонів євро за сезон у рамках п'ятирічного контракту.

Пост Ніколо Скіри:

Проте, за останніми повідомленнями низки іспанських ЗМІ, "синьо-гранатові" провели колосальну роботу і змогли перехопити футболіста.

Пост авторитетного журналіста Жерара Ромеро:

🚨NOTICIA @JijantesFC



Esta madrugada el Barça y el Sevilla han llegado a un principio de ACUERDO por Jules Kounde.



Operación cerrada en un 99%, salvo cataclismo en las próximas horas el central del Sevilla será culer#JulesKoundeSeráCuler pic.twitter.com/MMBrvV4lRZ — Gerard Romero (@gerardromero) July 23, 2022

Такий поворот подій здається досить несподіваним через те, що раніше авторитетні джерела повідомили, що каталонці вийшли з боротьби за Кунде, програвши боротьбу Челсі.

Крім того, президент Барселони Жоан Лапорт сказав фанату команди, що Жуль Кунде — вже гравець Челсі.

Стверджується, що перехід француза до Барселони завершено на 99 відсотків.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Нагадаємо, що Барселона не була готова запропонувати Севільї ті умови, що Челсі по Кунде.