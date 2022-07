В останні дні авторитетні джерела стверджували, що Челсі погодив перехід Жюля Кунде, що підтвердив і Ніколо Скіра у недавньому пості.

Повідомлялось, що лондонці заплатять за футболіста 65 мільйонів євро, а зарплата гравця становитиме 9 мільйонів євро за сезон у рамках п'ятирічного контракту.

Пост Ніколо Скіри:

🔜📝 Jules #Koundè to #Chelsea from #Sevilla for €65M. Contract until 2027 (€9M/year). #transfers #CFC