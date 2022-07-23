Французький захисник у найближчий час змінить клуб.
Жюль Кунде, getty images
23 липня 2022, 12:12
В останні дні авторитетні джерела стверджували, що Челсі погодив перехід Жюля Кунде, що підтвердив і Ніколо Скіра у недавньому пості.
Повідомлялось, що лондонці заплатять за футболіста 65 мільйонів євро, а зарплата гравця становитиме 9 мільйонів євро за сезон у рамках п'ятирічного контракту.
Пост Ніколо Скіри:
Проте, за останніми повідомленнями низки іспанських ЗМІ, "синьо-гранатові" провели колосальну роботу і змогли перехопити футболіста.
Пост авторитетного журналіста Жерара Ромеро:
Такий поворот подій здається досить несподіваним через те, що раніше авторитетні джерела повідомили, що каталонці вийшли з боротьби за Кунде, програвши боротьбу Челсі.
Крім того, президент Барселони Жоан Лапорт сказав фанату команди, що Жуль Кунде — вже гравець Челсі.
Стверджується, що перехід француза до Барселони завершено на 99 відсотків.
За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.
Нагадаємо, що Барселона не була готова запропонувати Севільї ті умови, що Челсі по Кунде.