Іспанія

Нападник продовжуватиме виступати за "кельтів".

Яго Аспас після повернення до Іспанії став справжнім лідером Сельти і мало не символом команди.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт з 34-річним форвардом сторони продовжили на три роки — до літа 2025 року.

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В минулому сезоні Яго Аспас відіграв 38 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 18 голами та шістьма результативними передачами.

Зазначимо, що іспанський форвард перебрався до Сельти ще влітку 2015 року з Севільї – за 5,3 мільйона євро.