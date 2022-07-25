Нападник продовжуватиме виступати за "кельтів".
Яго Аспас, фото Сельта
25 липня 2022, 23:51
Яго Аспас після повернення до Іспанії став справжнім лідером Сельти і мало не символом команди.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт з 34-річним форвардом сторони продовжили на три роки — до літа 2025 року.
[ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ] Яго Аспас: от изгоя Ливерпуля до одного из лучших футболистов Ла Лиги
В минулому сезоні Яго Аспас відіграв 38 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 18 голами та шістьма результативними передачами.
Зазначимо, що іспанський форвард перебрався до Сельти ще влітку 2015 року з Севільї – за 5,3 мільйона євро.