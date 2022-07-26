Іспанія

Нідерландський півзахисник визначається своїм майбутнім.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг розглядає різні варіанти розвитку кар'єри у поточне літнє трансферне вікно

Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський футболіст готовий залишити "синьо-гранатових" лише заради Челсі.

Зазначимо, що півзахисник привернув увагу Манчестер Юнайтед, який очолив Ерік Тен Гаг.

У минулому сезоні Френкі Де Йонг зіграв 45 матчів на клубному рівні, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що раніше головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес прокоментував тенденцію випускати Френкі Де Йонга за лави для запасних у якості центрального захисника.