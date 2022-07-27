Іспанія

"Матрацники" розраховують на Санчеса у майбутньому.

21-річний лівий оборонець Атлетіко Ману Санчес подовжив контракт зі столичним клубом до літа 2027-го року. Про це повідомляє офіційний сайт мадридців.

Ману є вихованцем "матрацників", проте шансів закріпитися в основній команді майже не мав. Наступний сезон іспанець знову проведе в оренді в Осасуні, де виступав останні півтора роки.

У сезоні-2021/2022 Санчес провів у складі памплонців 34 матчі, в яких забив 1 м'яч.

Нагадаємо, Атлетіко запропонує Сауля Ювентусу.