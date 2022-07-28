Аргентинський форвард продовжуватиме виступати в Іспанії.
expectedscore.com
28 липня 2022, 18:59
Колишній нападник донецького Шахтаря та львівських Карпат Густаво Бланко-Лещук найближчим часом може стати гравцем Ейбара. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, сторони змогли погодити дворічний контракт, і для його підписання аргентинцю залишилося пройти медичне обстеження.
Нагадаємо, Бланко-Лещук виступав за Ейбар на правах оренди минулого сезону. На його рахунку 39 матчів, у яких він забив шість м'ячів і віддав два асисти.
Чинний контракт Густаво належить турецькому Антальяспору. За підсумками минулої кампанії Ейбар не зміг підвищитися в класі і залишився в Сегунді, поступившись Жироні у матчах плей-офф.