Іспанія

Аргентинський форвард продовжуватиме виступати в Іспанії.

Колишній нападник донецького Шахтаря та львівських Карпат Густаво Бланко-Лещук найближчим часом може стати гравцем Ейбара. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, сторони змогли погодити дворічний контракт, і для його підписання аргентинцю залишилося пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, Бланко-Лещук виступав за Ейбар на правах оренди минулого сезону. На його рахунку 39 матчів, у яких він забив шість м'ячів і віддав два асисти.

Чинний контракт Густаво належить турецькому Антальяспору. За підсумками минулої кампанії Ейбар не зміг підвищитися в класі і залишився в Сегунді, поступившись Жироні у матчах плей-офф.