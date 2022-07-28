Кіко Феменія повернувся до Іспанії.
кіке феменія, getty images
28 липня 2022, 19:50
Вільярреал продовжує трансферну кампанію-2022, підписуючи досвідчених футболістів.
Так, гравцем "субмарини" став Кіко Феменія, останнім клубом якого був Вотфорд.
Контракт підписано на три роки. У зворотному напряму відправився захисник команди Маріо Гаспар.
Відзначимо, що до "шершнів" Феменія виступав виключно у Ла Лізі, погравши за такі клуби як Еркулес, Алавес та молодіжні команди Реала та Барселони.
Також Вільярреал продовжує переговори стосовно Ло Чельсо.