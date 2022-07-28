Іспанія

Кіко Феменія повернувся до Іспанії.

Вільярреал продовжує трансферну кампанію-2022, підписуючи досвідчених футболістів.

Так, гравцем "субмарини" став Кіко Феменія, останнім клубом якого був Вотфорд.

Контракт підписано на три роки. У зворотному напряму відправився захисник команди Маріо Гаспар.

¡𝐊𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢́𝐚 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 💛!



¡Bienvenido, Kiko! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 28, 2022

Відзначимо, що до "шершнів" Феменія виступав виключно у Ла Лізі, погравши за такі клуби як Еркулес, Алавес та молодіжні команди Реала та Барселони.

Також Вільярреал продовжує переговори стосовно Ло Чельсо.