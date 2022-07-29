Каталонці можуть відпустити німця до іншого клубу.
Марк-Андре Тер Штеген, getty images
29 липня 2022, 00:35
Барселоні для реєстрації нових футболістів необхідно отримати гроші від трансферів.
Як повідомляє видання Cadena SER, "синьо-гранатові" розглядають варіант із продажем голкіпера Марка-Андре Тер Штегена.
Зазначимо, що у минулому сезоні 30-річний голкіпер відіграв 46 матчів, пропустивши 55 голів, та 14 разів зігравши "сухі" матчі.
Нагадаємо, що Френкі Де Йонгу потрібно знизити зарплату з 12 до 7 мільйонів євро, щоб залишитися в Барселонію