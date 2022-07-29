Іспанія

Каталонці можуть відпустити німця до іншого клубу.

Барселоні для реєстрації нових футболістів необхідно отримати гроші від трансферів.

Як повідомляє видання Cadena SER, "синьо-гранатові" розглядають варіант із продажем голкіпера Марка-Андре Тер Штегена.

Зазначимо, що у минулому сезоні 30-річний голкіпер відіграв 46 матчів, пропустивши 55 голів, та 14 разів зігравши "сухі" матчі.

Нагадаємо, що Френкі Де Йонгу потрібно знизити зарплату з 12 до 7 мільйонів євро, щоб залишитися в Барселонію