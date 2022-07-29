"Синьо-гранатові" оприлюднили подробиці.
Жюль Кунде, фото Барселона
29 липня 2022, 22:50
Барселона на своєму сайті повідомила, що офіційно домовилася із Севільєю про перехід захисника Жюля Кунде.
Контракт між французьким футболістом та "синьо-гранатовими" підписано до літа 2027 року. Суму відступних у контракті Кунде прописано у розмірі мільярда євро.
За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.
Нагадаємо, що президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував ситуацію з можливим відходом Френкі Де Йонга..