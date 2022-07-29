Іспанія

Німецький голкіпер планує і надалі виступати за каталонців.

Барселоні після придбання низки дорогих футболістів необхідно отримати фінансові надходження від продажу гравців.

У пресі фігурувала інформація, що "синьо-гранатові" готові розглянути продаж голкіпера Марка-Андре Тер Штегена.

Однак, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, німецький футболіст не збирається йти. Також Тер Штегену не надходили сигнали від керівництва клубу про те, що він доступний для продажу.

Зазначимо, що у минулому сезоні 30-річний голкіпер відіграв 46 матчів, пропустивши 55 голів, та 14 разів зігравши "сухі" матчі.

Нагадаємо, що Френкі Де Йонгу потрібно знизити зарплату з 12 до 7 мільйонів євро, щоб залишитися в Барселоні.