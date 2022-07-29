Іспанія

Президент "синьо-гранатових" вірить у те, що нідерландець залишиться у команді.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував ситуацію з можливим відходом Френкі Де Йонга.

"Френкі — гравець Барси. Ми хочемо, щоб він залишився, він хоче залишитися. Ми отримали по ньому великі пропозиції, але він наш гравець.

Ви знаєте ситуацію з бюджетом зарплат, тому ми зробимо все можливе, щоб Френкі залишився в Барсі... і я сподіваюся, що він зробить те саме", — наводить слова Лапорти Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що Френкі Де Йонгу потрібно знизити зарплату з 12 до 7 мільйонів євро, щоб залишитися в Барселоні.