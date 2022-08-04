Каталонці потребують посилення оборони.
Тома Меньє, getty images
04 серпня 2022, 23:53
Барселона продовжує працювати над комплектацією складу перед початком офіційних матчів.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "синьо-гранатові" після невдачі з Сезаром Аспілікуетою хочуть підписати Тома Меньє.
Минулого сезону Тома Меньє відіграв 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись двома голами та п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Барселона має намір позбавити ігрових номерів тих, хто не хоче йти з клубу.