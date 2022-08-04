Німеччина

Нападник потужно відіграв у минулому сезоні Сегунди.

Іспанська Альмерія крок за кроком готується до офіційного повернення до "елітного" дивізіону, на тлі перемоги в минулорічному розіграші Сегунди, проте вже найближчим часом новачки Ла Ліги ризикують втратити нападника, який власноруч забезпечив їм майже половину забитих м’ячів у сезоні.

Ідеться про нігерійського нападника Умара Садіка, який у свої 25 років уже встиг змінити чимало клубів із різних європейських країн.

Його кар’єра на субконтиненті розпочалась у Спеції, де його потім побачили представники Роми, а вже після придбання за 2,5 млн євро "вовки" використовували виконавця для постійних оренд.

Таким чином Садік свого часу побував у Торіно, нідерландському НАК Бреда, шотландському Рейнджерс, Перуджі, та сербському Партизані, остаточно зупинившись на Альмерії восени 2020 року, після трансферу за 9 млн євро.

Цього разу його трансфера вартість буде в рази більша — не менше 30 млн євро хоче отримати новачок Ла Ліги, якщо хтось забажає отримати його гравця.

До переліку претендентів на Садіка належить і дортмундська Боруссія, яка раптово втратила новоприбулого нападника Себастьяна Алле через онкологічне захворювання.

Найближчим часом очікується зустріч між представниками іспанського та німецького клубів задля узгодження умов трансферу.