Англія

Іспанський капітан "синіх" залишається у Лондоні.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником та капітаном клубу Сесаром Аспілікуетою.

Нова угода з 32-річним іспанцем розрахована до літа 2024 року.

"Ми дуже раді, що Сесар залишиться в Челсі ще мінімум на два роки. Ми в захваті від того, що наш капітан знову демонструє зразкову відданість і лідерські якості. Нам ще так багато доведеться зробити разом!" – зазначив співвласник Челсі Тодд Боелі.

"Я дуже радий продовжити своє перебування в Челсі, моєму домі. Пройшло майже 10 років з того часу, як я вперше приїхав і приєднався до клубу, тому я дійсно відчуваю любов і дуже схвильований новим проектом, який у нас є.

Я хотів би подякувати містеру Тодду та містеру Бехдаду за надану мені можливість продовжити свою подорож у цьому дивовижному клубі, і я дійсно з нетерпінням чекаю продовження нашої пригоди. Я справді гордий капітан, і я сподіваюся, що ми матимемо багато хороших спогадів разом", — сказав Аспілікуета.

Минулого сезону Аспілікуета провів 47 поєдинків, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.