Іспанія

Ще один футболіст каталонців може перебратися до МЛС.

Лос-Анджелес Гелаксі продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, представник МЛС націлився на півзахисника Барселони Серхі Роберто, який нещодавно продовжив контракт з клубом.

В минулому сезоні хавбек зіграв у 12 матчах за "блаугранас", забивши два голи та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що раніше Лос-Анджелес Гелаксі домовився про перехід іншого півзахисника "синьо-гранатових" Рікі Пуча.