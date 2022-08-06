Ще один футболіст каталонців може перебратися до МЛС.
Серхі Роберто, getty images
06 серпня 2022, 10:20
Лос-Анджелес Гелаксі продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання As, представник МЛС націлився на півзахисника Барселони Серхі Роберто, який нещодавно продовжив контракт з клубом.
В минулому сезоні хавбек зіграв у 12 матчах за "блаугранас", забивши два голи та віддавши одну гольову передачу.
Нагадаємо, що раніше Лос-Анджелес Гелаксі домовився про перехід іншого півзахисника "синьо-гранатових" Рікі Пуча.