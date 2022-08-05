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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 серпня.

Футбольне життя під час літньої паузи на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 4 серпня:

Луганська Зоря обіграла румунську Університатю з мінімальним рахунком. Єдиний м'яч забив Денис Нагнойний.

Челсі запропонував шалені гроші за захисника Лестера Фофана, проте отримав відмову.

Президент Барселони Жоан Лапорта, не дивлячись на скрутне фінансове становище клубу, виразив готовність зробити подарунок Лео Мессі, підписавши його.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.



