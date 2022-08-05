Каталонці підпишуть чергового новачка.
Маркос Алонсо, Getty Images
05 серпня 2022, 11:45
Барселона дуже близька до підписання Маркоса Алонсо, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Особисті умови футболіста узгоджені ще кілька місяців тому.
Після ймовірного трансферу Марка Кукурельї до Челсі, перехід 31-річного мадридця та вихованця Реала Алонсо до каталонського гранда здається дуже близьким. Сторони чекають остаточного "зеленого світла" від тренера "синіх" Томаса Тухеля.
Нагадаємо, раніше Барса розглядала у якості альтернативи Алонсо іншого іспанця — Анхеліньо.
Зазначимо, що Ла Ліга поки не дає "синьо-гранатовим" можливості зареєструвати літніх новачків.