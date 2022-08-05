Іспанія

Каталонці підпишуть чергового новачка.

Барселона дуже близька до підписання Маркоса Алонсо, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Особисті умови футболіста узгоджені ще кілька місяців тому.

Після ймовірного трансферу Марка Кукурельї до Челсі, перехід 31-річного мадридця та вихованця Реала Алонсо до каталонського гранда здається дуже близьким. Сторони чекають остаточного "зеленого світла" від тренера "синіх" Томаса Тухеля.

Нагадаємо, раніше Барса розглядала у якості альтернативи Алонсо іншого іспанця — Анхеліньо.

Зазначимо, що Ла Ліга поки не дає "синьо-гранатовим" можливості зареєструвати літніх новачків.