Северная Америка

Хавбек перебереться до США.

22-річний півзахисник Рікі Пуч вже може вважатися гравцем Лос-Анджелес Гелексі з контрактом до літа 2025-го року, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Барселона вже підписана всі документи з північноамериканським клубом. Незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

Раніше повідомлялося, що "блаугранас" отримають відсоток від подальшого продажу гравця. Зараз Романо підтверджує, що цей пункт включений в угоду між клубами.

У минулому сезоні Пуч зіграв 17 поєдинків за Барселони та забив 1 м'яч.