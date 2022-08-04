Хавбек перебереться до США.
Рікі Пуч, Getty Images
04 серпня 2022, 20:45
22-річний півзахисник Рікі Пуч вже може вважатися гравцем Лос-Анджелес Гелексі з контрактом до літа 2025-го року, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Барселона вже підписана всі документи з північноамериканським клубом. Незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.
Раніше повідомлялося, що "блаугранас" отримають відсоток від подальшого продажу гравця. Зараз Романо підтверджує, що цей пункт включений в угоду між клубами.
У минулому сезоні Пуч зіграв 17 поєдинків за Барселони та забив 1 м'яч.