Іспанія

Новачки Ла Ліги запевняють, що готові до відходу провідного виконавця.

25-річний нігерійський нападник Умар Садік, який, незважаючи на свій юний вік, має доволі великий досвід виступів за різноманітні клуби від нігерійського Коледжу Абуджи до італійської Роми, минулого сезону шокував іспанську Сегунду вдалою грою в складі Альмерії.

Майбутній новачок Ла Ліги готувався до нового сезону, маючи при цьому чітке розуміння вірогідної втрати футболіста, який забив 19 голів та віддав 12 гольових передач за 38 ігор у попередній кампанії, що становило майже половину від загальної кількості результативних дій команди.

Альмерія при цьому без зайвих роздумів висловлювала власні побажання щодо вартості цього футболіста — 30 млн євро, за такі кошти Садік мав залишити розташування "червоно-білих".

Зрештою, саме це й має статись у найближчий час, згідно з останнім коментарем генерального директора клубу Мохамеда Ель Ассі.

"Умар Садік не їздив разом із рештою команди до Англії, щоб уникнути будь-якого ушкодження, яке могло б зупинити переговорний процес щодо його трансферу, який наразі дуже близький.

Його продадуть трохи менше ніж за 30 мільйонів євро. Окрім того, у нас ще є 12-13 інших футболістів, які також отримали пропозиції від інших клубів. Вони є виконавцями, які мають престиж на ринку, і тому ми сподіваємось, що у них велике майбутнє", — заявив функціонер.

При цьому, представник Альмерії так і не зробив акцент на тому, від якого клуба надійшла пропозиція щодо Садіка, тоді як раніше повідомлялось про суттєвий інтерес ізбоку іспанського Вільярреала та дортмундської Боруссії.