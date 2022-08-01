Іспанія

Нідерландський півзахисник поки що не визначився з майбутнім.

Епопея з відходом півзахисника Барселони Френкі Де Йонга з клубу дуже далека від завершення.

Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський футболіст не збирається залишати "синьо-гранатових" доти, доки йому не виплатять заборгованість з зарплати.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Де Йонгу потрібно знизити зарплату, щоб залишитись у Барселоні.