Іспанія

Португальський нападник хоче залишити Манчестер Юнайтед.

Президент мадридського Реалу висловився про можливе повернення Кріштіану Роналду.

Як повідомляє Marca, фанати мадридців звернулися до Флорентіно Переса, який проходив повз після Суперкубку УЄФА з питанням про повернення Кріштіану Роналду.

Президент "королівського клубу" відповів: "Кріштіану? Знову? Йому 38 років".

Однак варто відзначити, що Флорентіно Перес помилився з числом — португальському нападаючому насправді 37 років.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишився незадоволеним тим фактом, що форвард команди Кріштіану Роналду передчасно залишив Олд Траффорд під-час матчу проти Райо Вальєкано.