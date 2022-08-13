Іспанія

Устигли зареєструвати гравця до початку сезону.

Іспанська Валенсія останніми днями посилено готувалась до старту сезону домашнім матчем проти цьогорічного новачка іспанської Ла Ліги, Жирони, і несподіваним чином з’ясувалось, що під керівництвом Дженнаро Гаттузо працює також і півзахисник каталонської Барселони Ніко Гонсалес.

Як вдалось встановити трохи пізніше, 20-річний гравець дійсно долучився до розташування "кажанів" під час поточного трансферного вікна, однак бюрократична затримка з боку "блаугранас" не давала змоги оголосити про це офіційно.

Утім, каталонці зрештою зробили все необхідне, аби Валенсія мала можливість оголосити про досягнуту домовленість щодо оренди виконавця строком на один сезон.

У минулому сезоні Ніко провів 38 матчів, по два рази забивши голи та віддавши гольові передачі.