Іспанія

Цікава знахідка в розташуванні команди Дженнаро Гаттузо.

Іспанська Валенсія цими днями посилено готується до свого першого офіційного матчу з італійським фахівцем Дженнаро Гаттузо на чолі, який відбудеться на Местальї проти цьогорічного новачка "елітного" дивізіону — Жирони.

Під час цьогорічної трансферної кампанії "кажани" втратили свою чи не найголовнішу зірку — півзахисника Гонсалу Гедеша, однак найближчим часом компенсують вихідний трансфер у цій ланці своєї побудови за рахунок новоприбулого футболіста.

Як удалось з’ясувати місцевій пресі, під орудою Гаттузо вже тренується півзахисник каталонської Барселони Ніко Гонсалес, якому клуб відмовив у наданні ігрового номера на цей сезон.

Не дивлячись на цей факт, 20-річний футболіст уже встиг взяти участь у відкритому тренуванні своєї фактично нової команди перед 10 тисячами вболівальників, які розмістились на трибунах домашнього стадіону Валенсії.

Як повідомляється, наразі затримка з офіційним оголошенням про трансфер футболіста пов’язана з бюрократичним процесом на боці Барселони, проте до матчу проти Жирони всі моменти мають бути узгодженими.

Зауважимо, що раніше агент футболіста, Жорже Мендеш, заявляв, що "блаугранас" у жодному разі не продадуть його клієнта під час поточної кампанії.

У минулому сезоні Ніко взяв участь у 38 матчах, по два рази забивши та віддавши гольові передачі.