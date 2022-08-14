Іспанія

Наочний приклад швидких та продуктивних перемовин.

Досвідчений іспанський центральний захисник Марк Бартра має ще один рік до завершення чинного контракту із севільським Бетісом, проте ще під час попередньої зимової трансферної кампанії поява інтересу в його послугах ізбоку каталонської Барселони вказувала на те, що під час літньої павзи гравець може залишити клуб.

На тлі зацікавленості "блаугранас", пропозиція від турецького Трабзонспора виглядає не так привабливо, проте саме до неї зрештою припало вподобання 31-річного виконавця.

Бетіс не був проти продати свого гравця за будь-які притомні кошти, тож перемовини безпосередньо між клубами виявились напрочуд швидкими та продуктивними.

Наразі залишається лише дочекатись моменту узгодження умов контракту між Бартрою та його потенційним новим клубом, що може відбутись уже на початку наступного тижня.

За минулий сезон Марк відіграв 32 матчі, забивши двічі.