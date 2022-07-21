Україна

Український форвард не підбирає слів.

Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля дав інтерв'ю програмі "ПРОФУТБОЛ Digital", в якому серед іншого розповів про коментар іспанській пресі, який розірвав місцеві медіа. У нього 32-річний форвард передав привіт президенту терористичної держави російська федерація.

"Коли я грав в Альбасете, то преса багато на мене виходила. Але я такий, що не дуже люблю спілкуватися з пресою, тому я всім відмовляв. Я розмовляв із ними, тільки коли у мене були скандали.

З приводу війни, то у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну іспанські журналісти слідкували за мною, їздили з камерами. Вони хотіли, аби я щось сказав, а я їм відповів, що можу сказати тільки три слова: "путін — с*кін син". Я йому передав привіт, і тоді це було по всіх іспанських каналах. Мені більше і справді не було що їм сказати. Я сказав, що ми цю війну виграємо, а путін — с*кін син.

На наступний день мені дзвонили всі іспанські друзі — і футболісти, і не тільки. Розумієте, у них характер трошки інакший. Вони сядуть на лавочці і таке скажуть, а у пресу бояться так висловлюватися. Тому коли вони бачили, що я так кажу, що висловлюю свою думку, то були трошки шоковані. І знаєте, після цього всі заголовки в Іспанії були — "Зозуля передав привіт с*кіному сину" - підсумував Роман.



Нагадаємо, Зозуля також висловився про своє ставлення до усіх росіян та допомогу ЗСУ від української діаспори в Іспанії.