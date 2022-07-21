Україна

Сильні слова українського форварда.

Колишній гравець київського Динамо та Дніпра Роман Зозуля, відомий своєю принциповою патріотичною позицією, дав інтерв'ю програмі "ПРОФУТБОЛ Digital". Зокрема, 32-річний футболіст розповів про допомогу Україні, яка надходить з Іспанії.

"Перші 2-3 місяці повномасштабної війни була дуже велика підтримка з боку іспанців. Зараз це трошки спадає, проте ми разом із українською діаспорою не даємо іспанцям забути про це. У перший місяць я долучився до одного фонду, і їхні склади тоді були забиті. Люди несли все, люди допомагали. Іспанці справді дуже багато допомагали. Зараз я бачу, що склади вже трошки пусті, люди не так допомагають.

...Гроші дає діаспора, гроші дають всі люди, які живуть у Європі. Буквально вчора ми відправили 220 аптечок нашим хлопцям на передову. Українська діаспора — то великі молодці, їм треба зробити низький уклін. Діаспора всієї Іспанії, і Мадриду зокрема — то такі чарівні люди, що ви собі не уявляєте. Вони роблять дуже багато. Звичайно, вони допомагають більше, ніж іспанці" — сказав український нападник іспанської Фуенлабради.