Іспанія

Збірна Мексики полетить у Катар без свого важливого гравця.

Портал Football Espana повідомляє, що Хесус Корона отримав серйозну травму під час тренування із Севільєю та пропустить чемпіонат світу у Катарі.

Після ретельного обстеження виявилося, що футболіст збірної Мексики зламав щиколотку та порвав зв'язки.

Того самого дня його прооперували, тож відновлення після пошкодження буде займати від 4/5 місяців, що автоматично виключає Корону із участі у мундіалі.

Досвідчений гравець наразі має у активі 71 матч за мексиканську команду.

Нагадаємо, що Аякс нещодавно підписав контракт із співвітчизником Хесуса.