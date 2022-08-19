Збірна Мексики полетить у Катар без свого важливого гравця.
Хесус Корона
19 серпня 2022, 09:48
Портал Football Espana повідомляє, що Хесус Корона отримав серйозну травму під час тренування із Севільєю та пропустить чемпіонат світу у Катарі.
Після ретельного обстеження виявилося, що футболіст збірної Мексики зламав щиколотку та порвав зв'язки.
Того самого дня його прооперували, тож відновлення після пошкодження буде займати від 4/5 місяців, що автоматично виключає Корону із участі у мундіалі.
Досвідчений гравець наразі має у активі 71 матч за мексиканську команду.
Нагадаємо, що Аякс нещодавно підписав контракт із співвітчизником Хесуса.