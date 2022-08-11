Нидерланды. Новость

Сума трансферу футболіста становила близько п'яти мільйонів євро.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником мексиканської Америки Хорхе Санчесом.

Угода з 24-річним мексиканцем розрахована до літа 2026 року, а сума трансферу становила близько п'яти мільйонів євро.

Нинішнього сезону Санчес вже встиг провести три поєдинки. Загалом він провів за Америку 150 ігор, у яких забив два м'ячі та віддав вісім результативних передач.

Також у його активі 21 матч у складі збірної Мексики, де він відзначився одним голом.