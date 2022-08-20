Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ла Ліги.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги андалузька Севілья на власному полі зустрічалась із Вальядолідом, який так само невдало розпочав сезон тижнем раніше з поразки.

У звітній грі господарі поля відчутно тисли на захист суперників упродовж всього матчу, проте до 80 хвилини рахунок на табло зберігався в початковому стані.

Усе змінив несподіваний гол гостей, після чого "нервіонці" стали ще більш агресивними в нападі та зрештою зрівняли рахунок.

А вже під завісу основного часу матчу сталась бійка в технічній зоні між Маркосом Акуньєю та Жавадом Ель-Яміком.

Огляд матчу:

Севілья — Вальядолід 1:1

Голи: Рекік, 86 — Ануар, 80

Севілья: Буну — Монтьєль, Рекік, Ньянзу, Акунья (Алекс Теллес, 78) — Фернандо, Олівер Торрес (Ракітич, 79), Жордан (Окампос, 64) — Гомес (Іско, 68), Ламела, Рафа Мір (Ен-Несірі, 63).

Вальядолід: Асенхо — Перес, Санчес, Ель-Ямік (Хоакін Фернандес, 23), Ескудеро (Оласа, 46) — Меса (Плано, 67), Агуадо, Кіке Перес — Санчес (Леон, 67), Ануар, Гвардіола 67).

Вилучення: Акунья, 88 (неспортивна поведінка / не на полі) — Ель-Ямік (неспортивна поведінка / не на полі).

Джерело: MEGOGO.