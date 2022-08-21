Іспанія

Президент Реала прокоментував перехід півзахисника до Манчестер Юнайтед.

За декілька днів до завершення літньої трансферної кампанії англійський Манчестер Юнайтед здійснив трансфер одного з найкращих опорних півзахисників світу, придбавши в мадридського Реала Каземіро.

Президент "галактікос" Флорентіно Перес висловився стосовно відходу бразильського футболіста.

"Каземіро — легенда Реалу. Він заслужив право зробити рішення щодо свого майбутнього, завдячуючи всьому тому, що він віддав нам упродовж останніх років. У понеділок ми урочисто попрощаємось із ним у спортивному таборі Реалу, та подякуємо за те, що він зробив для нашого клубу.

У цей сезон ми входимо з великим ентузіазмом. У нас чудова команда і чудовий тренер. Ми стурбовані боротьбою до останнього за участі гравців, із якими ми досягли настільки хороших результатів минулого року", — заявив функціонер "вершкових".

Нагадаємо, що раніше Каземіро попрощався з фанатами мадридського клубу.