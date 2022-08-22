Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ла Ліги.

Каталонська Барселона напередодні виправилась за безгольовий початок нового сезону, обігравши Реал Сосьєдад на його полі.

Один із новачків "блаугранас", польський нападник Роберт Левандовські, забив гол ще до завершення першої хвилини, проте не менш швидко господарям удалось відзначитись у відповідь.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, а ось повернулись уже за тотальної переваги Барселони за всіма показниками.

У підсумку, Фаті видав магічний перформанс, оформивши гольові паси на того-таки Левандовські, а також забезпечивши гол для Усмана Дембеле, після чого забив і власними зусиллями.

Огляд матчу:

Реал Сосьєдад — Барселона 1:4

Голи: Ісак, 6 — Левандовські, 1, 68, Дембеле, 66, Фаті, 79.

Реал Сосьєдад: Реміро — Муньйос, Ле Норман, Субельдія, Елустондо (Горосабель, 78) — Меріно (Каррікабуру, 79), Субіменді, Мендес — Сілва (Туррьєнтес, 71) — Кубо (Чо, 71), Ісак (Наварро, 71).

Барселона: тер Штеген — Бальде (Рафінья, 64), Гарсія, Крістенсен, Араухо — Гаві (Кесс'є, 85), де Йонг (Роберто, 84), Педрі — Торрес (Фаті, 64), Дембеле (Альба, 71), Левандовські.

Попередження: Елустондо, Ле Норман — Араухо.

Джерело: MEGOGO.